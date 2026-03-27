Encuentro clave con el Gobernador para defender recursos y fortalecer a los municipios

El intendente Ricardo Moccero participó de una reunión de trabajo junto al gobernador Axel Kicillof y jefes comunales bonaerenses, donde se abordaron los principales desafíos que atraviesan los distritos y la necesidad de profundizar la articulación para dar respuestas concretas a la comunidad.

En ese marco, se ratificaron los reclamos ante los incumplimientos del Gobierno nacional y se anunciaron medidas orientadas a fortalecer las finanzas municipales.

📝Asimismo, se presentó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta clave que permitirá a los municipios acceder a recursos destinados a infraestructura, cultura y funcionamiento, consolidando la autonomía local.

🗣“Estas medidas son fundamentales para seguir impulsando el desarrollo de nuestras comunidades, sostener obras y mejorar los servicios. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso para que cada recurso que le corresponde a nuestra Provincia llegue a donde tiene que llegar: a cada vecino de Coronel Suárez”, afirmó Moccero.