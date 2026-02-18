La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que se encuentra abierta la búsqueda para cubrir el puesto de Ayudante de Vendedor.
Requisitos:
*️⃣ Perfil comercial
*️⃣ Carnet de Manipulador de Alimentos
*️⃣ Carnet de conducir categoría C1 al día
Interesados:
👉Acercarse a la Oficina de Empleo (Rivadavia 155, ingresando por la cochera), de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 hs, o comunicarse al 429340.
