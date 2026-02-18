Búsqueda Laboral – Ayudante de Vendedor

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que se encuentra abierta la búsqueda para cubrir el puesto de Ayudante de Vendedor.

Requisitos:

*️⃣ Perfil comercial

*️⃣ Carnet de Manipulador de Alimentos

*️⃣ Carnet de conducir categoría C1 al día

Interesados:

👉Acercarse a la Oficina de Empleo (Rivadavia 155, ingresando por la cochera), de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 hs, o comunicarse al 429340.