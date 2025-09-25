“La voz de los pibes”: jóvenes protagonistas con el acompañamiento del Municipio y la Provincia

El programa sale al aire todos los lunes y jueves a partir de las 14 hs, ofreciendo a la comunidad un canal de expresión juvenil que promueve el aprendizaje, la creatividad y el compromiso. Escuchalos por el link👉: https://youtube.com/@la_voz_de_los_pibess…

👍Con el acompañamiento de la Gestión de Gobierno Municipal y el apoyo de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa Envión, se puso en marcha en Huanguelén el ciclo radial “La voz de los pibes”, un espacio creado por jóvenes y para jóvenes.

✍️La propuesta, coordinada por la subdirectora de Desarrollo Social licenciada Ana Garippe, surge con el objetivo de dar voz y protagonismo a los adolescentes, abordando temáticas que forman parte de su día a día: deportes, noticias, novedades y acontecimientos de interés general, siempre desde una mirada fresca, cercana y diferente.

👉 El programa se transmite desde la sede de Envión Huanguelén, en el marco del taller de Audiovisual, donde los participantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante la cursada: manejo de cámaras, consolas de audio, micrófonos, locuciones y transmisiones en vivo, aprendiendo y gestionando todo en tiempo real.