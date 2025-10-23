La Tranca representará a Coronel Suárez y a la Argentina en Punta del Este

Bailarines de la Agrupación Folclórica La Tranca, encabezada por el profesor Hugo Sein, representarán a Coronel Suárez y a la Argentina en el XXX Encuentro Internacional “Hermanando Tradiciones”, que se desarrollará este fin de semana en Punta del Este, Uruguay.

🚌En la noche del miércoles, la delegación suarense fue despedida por el Intendente Ricardo Moccero, quien brindó su acompañamiento y felicitó al grupo por el compromiso, la pasión y el esfuerzo que ponen en cada presentación, llevando la cultura suarense a escenarios internacionales.

🙌“Es un orgullo que artistas de nuestro distrito sean embajadores de nuestras raíces y tradiciones, compartiendo con otros pueblos lo mejor de nuestra identidad”, expresó Moccero durante la despedida.

💯El prestigioso encuentro cultural celebra la danza, la identidad y la hermandad entre los pueblos, y reunirá a más de 30 delegaciones internacionales. El cronograma incluye una presentación especial el viernes 24, destinada a las delegaciones extranjeras, y el gran festival el sábado 25, en el Teatro Cantegril, donde actuarán agrupaciones de distintos países.

💪“Representar a Coronel Suárez, a la provincia y a la Argentina es una enorme responsabilidad. Siempre tratamos de cuidar cada detalle y de bailar con la misma seriedad, sea en un escenario local o en uno internacional”, destacó oportunamente en un medio local Hugo Sein, director de la agrupación.