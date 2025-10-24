Se informa a los vecinos de Villa Belgrano, Güemes y Estación Nueva que, debido a un inconveniente con un camión, la recolección de materiales reciclables que debía realizarse el domingo se adelantará por única vez al sábado 25 de octubre.
Importante: Por favor, sacar los reciclables el sábado y no el domingo, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.
