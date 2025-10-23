Desde la Legislatura le pidieron al gobernador Kicillof que incluya la pavimentación de la Ruta 60 en el Presupuesto 2026

Lo hizo la senadora provincial Nerina Neumann Losada, a través de un proyecto de declaración, donde reclamó que el Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires incluya los recursos necesarios para la pavimentación de la Ruta Provincial N° 60 entre las rutas 85 y 86. “Un tramo clave para la conectividad de Huanguelén y toda la región del sudoeste bonaerense”, señaló la legisladora radical.

“Huanguelén no puede seguir esperando una obra que se prometió una y otra vez y nunca se concretó. La Ruta 60 no es solo una necesidad vial, sino una deuda histórica con una comunidad trabajadora que vive, produce y sostiene al interior bonaerense”, expresó al respecto Neumann.

El pedido retoma un reclamo histórico de los vecinos y productores de Huanguelén, que durante décadas llevaron adelante gestiones y reclamos ante distintos gobiernos provinciales. El proyecto recuerda que la obra fue incorporada en el Plan Quinquenal 6×6 (2022-2027), pero aún no fue ejecutada, pese a que incluso se licitó en 2021 y se anunció públicamente su inicio en 2022. Hoy, el obrador permanece abandonado y el cartel de obra es el único testimonio de una promesa incumplida.

Este mismo reclamo ya fue planteado reiteradamente por parte de la senadora Neumann Losada en la Legislatura bonaerense mediante los expedientes F-525/2023-2024 y F-833/2024-2025. “El gobierno provincial debe escuchar el pedido de los pueblos del interior”, manifestó.

Según la propia senadora, la pavimentación de la Ruta 60 es “esencial para la seguridad, la producción y el arraigo”, ya que “el tramo entre las rutas 85 y 86 permite conectar a los vecinos de Huanguelén con las cabeceras de Guaminí y Coronel Suárez, acceder a hospitales y realizar trámites, además de garantizar la salida de la producción agropecuaria hacia los principales puertos y mercados del país”.

“Cada día que pasa sin avanzar en esta obra se profundiza el aislamiento. Las condiciones del camino son deplorables, con tramos que alguna vez estuvieron asfaltados y hoy son verdaderas trampas para los vecinos y para quienes circulan guiados por el GPS, que los deriva por allí hacia destinos turísticos como Carhué o Epecuén”, agregó la autora del proyecto.

“La obra de la Ruta 60 debe estar en el Presupuesto 2026. No se trata de un capricho ni de una bandera partidaria. Es una necesidad urgente de una comunidad que hace décadas espera respuestas”, concluyó Neumann Losada.