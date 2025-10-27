Corte de agua en Santa Trinidad

La delegación de Pueblo Santa Trinidad informa a los vecinos que el día miércoles 29 de octubre, se realizará un corte total del suministro de agua en toda la localidad debido a trabajos de empalme de cañerías en el barrio Techo Digno.

🚫El corte se extenderá desde las 6:00 hasta las 15:00 horas.

✋Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y hacer uso responsable del agua almacenada.