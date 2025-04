La Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Su谩rez particip贸 de la primera fecha del Prix de la Asociaci贸n Regional de Ajedrez del Sudoeste

Participaron 15 alumnos, obteniendo excelentes resultados.

馃憠En el Polideportivo Norte de Bah铆a Blanca se disput贸 el pasado domingo 13 de abril, la primer fecha del Prix de la Asociaci贸n Regional del Sudoeste (ARASo), con la presencia de 84 jugadores.

馃檪La Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Su谩rez estuvo presente con 15 competidores, obteniendo excelentes resultados.

鉃★笍En Categor铆a Mayores el ganador fue Juan Pablo Amoroso de Coronel Su谩rez, quedando segundo Cristian Su谩rez del C铆rculo de Ajedrez de Bah铆a Blanca y tercero Edgardo Cabanillas de UEC Coronel Pringles; los 3 empatados en 6 puntos debiendo recurrir a los sistemas de desempates para determinar las posiciones.

鉃★笍En Sub 16 el ganador tambi茅n fue de Coronel Su谩rez Rodrigo Ben铆tez, resultando segundo Blas Larsen de UEC Coronel Pringles y tercero Tobias Ibanoff del Centro Cultural Israelita de Rivera.

鉃★笍La Categor铆a Sub 14 fue ganada por Julio Guzm谩n del C铆rculo de Ajedrez de Bah铆a Blanca, escoltado por Mart铆n Maradeo de UEC Coronel Pringles completando el podio Marco Cantiani del C铆rculo de Ajedrez de Bah铆a Blanca.

鉃★笍En Sub 12 gan贸 Nahuel Alesso de Coronel Su谩rez, terminando segunda Emma Amaducci del C铆rculo de Ajedrez de Bah铆a Blanca y tercero Dante Machado Frank del C铆rculo de Ajedrez de Bah铆a Blanca.

鉃★笍En Sub 10 se impuso Alan Moreno de la Escuela de Ajedrez Tito Guerra de Bah铆a Blanca siendo segundo Gaspar Isabella del C铆rculo de Ajedrez de Bah铆a Blanca y tercero Lucio Aranda de la Escuela de Ajedrez Pig眉茅.

鉃★笍Finalmente en la categor铆a inicial, Sub 8, gano Fausto Machado Frank del C铆rculo de Ajedrez Bah铆a Blanca, siendo segundo Lorenzo Kreder de la Escuela de Ajedrez Pig眉茅 y tercero Juanse Zabala D麓Annuncio de General Daniel Cerri.