La Escuela de Educación Técnica celebró 81 años de vida

Alumnos, ex alumnos e integrantes de equipos de trabajo de años anteriores acompañaron el especial momento que vive la institución.

“Seguimos trabajando con el propósito de continuar el legado que han dejado las distintas generaciones, trabajando en equipo, autoevaluando debilidades y fortalezas, aprendiendo constantemente, estableciendo acuerdos, dando apertura a la comunidad y a sus necesidades, teniendo claros los objetivos de la modalidad, sin perder de vista lo que es la educación técnica, que se ha convertido en un pilar fundamental en el sistema educativo argentino, ya que prepara a los y las estudiantes para enfrentar los desafíos y demandas del mercado laboral actual” sostuvo la directora de la institución Silvina Schulmeister este martes, durante el acto por el 81° aniversario de la institución. La directora de Educación, licenciada Anahí Barreneche asistió en representación del Intendente Ricardo Moccero.

“La Escuela Técnica no es una escuela secundaria más, es una escuela que se caracteriza por su formación integral, por su visión y misión; que se destaca por el saber ser y el saber hacer” agregó Schulmeister.

Mauro Benito, ex alumno y actual oferente de prácticas profesionalizantes citó a la ex docente de Historia Liliana López quien en su momento le dijo “es necesario conocer el pasado, para entender el presente y poder proyectar un futuro” y en base a ello reflexionó junto a los alumnos “tenemos la suerte de poder estar viviendo la cuarta revolución industrial, la era de la robótica; pero debemos ser conscientes y ustedes deben aprovechar todo lo que aquí se les enseña porque es lo que va a necesitar el día de mañana la sociedad, el mundo”.

“La decisión está en sus manos –continuó Benito- dependerá de nosotros poder tomar las herramientas que tenemos y construir un futuro maravilloso”.

En nombre de la Dirección Provincial de Educación Técnica se dirigió a los presentes Horacio Killig; quien luego de relatar la historia de la escuela mencionó a un ex docente Juan Ramón Marrazzo que les decía “el capital que ustedes puedan heredar o los bienes que puedan llegar a adquirir de un momento a otro con un mal negocio se pueden perder, pero el conocimiento y el saber que adquieren en base al saber no lo van a perder jamás”.

Luego de las palabras protocolares se hizo entrega de placas y presentes a ex alumnos, ex integrantes de los equipos de conducción y colaboradores de la institución.