LA ESCUELA AGROPECUARIA CELEBRÓ 50 AÑOS DE HISTORIA

Con un acto cargado de emoción, memoria y compromiso con el futuro, la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 celebró sus 50 años de trayectoria educativa, acompañada por autoridades municipales, educativas, provinciales, ex alumnos, docentes, familias y referentes del ámbito rural.

🖐️Durante la ceremonia, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero destacó el trabajo diario de la comunidad educativa y reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento de la educación pública como motor de transformación social.

🗣 “Esta escuela representa lo mejor de nuestra identidad: el progreso, la capacidad de trabajar juntos, de apostar a la producción, a la cultura del esfuerzo. Y eso es lo que necesitamos como sociedad”, afirmó Mauro Moccero, quien remarcó el rol de la institución en la formación integral de los jóvenes.

“Acá se genera un vínculo distinto, porque muchos chicos viven en la escuela. Docentes y directivos hacen un trabajo enorme para que los y las estudiantes se desarrollen no sólo académicamente, sino también desde lo cultural, lo deportivo, lo humano. Ese es el verdadero valor de una escuela pública”.

👉 En su mensaje, resaltó también la fuerte inversión que viene realizando el Gobierno Municipal junto al Gobierno de la Provincia en infraestructura escolar, con obras concretas en múltiples establecimientos educativos del distrito, y el impulso al Centro Regional Universitario Suarense (CREUS) como una política pública estratégica para que los jóvenes puedan pensar, diseñar y proyectar su futuro universitario en Coronel Suárez.

🖊️“Desde nuestro lugar seguimos apostando a la educación como derecho y como herramienta de movilidad social. Lo hacemos con obras, con recursos, con presencia del Estado y con políticas que garantizan igualdad de oportunidades”, sostuvo el funcionario, quien entregó banderas de ceremonia a la institución.

🎼El acto contó con la participación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier” y la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, además de concejales, consejeros escolares, autoridades educativas de la Región 23, representantes del INTA, la Sociedad Rural, la Cooperativa San Martín, FEB, y una gran cantidad de ex docentes, directivos y egresados.

📜 La escuela recibió el decreto municipal que declaró de interés legislativo los 50 años de su creación, además de reconocimientos del Senado Bonaerense y de las instituciones presentes. La vicedirectora Agustina Martínez Otamendi repasó los principales hitos institucionales y señaló como desafíos inmediatos la construcción del SUM y la finalización del invernadero.

📚 Acompañaron el acto la directora de Educación Anahí Barreneche, la Inspectora Jefa Distrital Mónica Gieser, la Inspectora Jefa Regional Miriam Benítez y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, profesora Andrea Acosta, quienes valoraron el compromiso de la comunidad educativa y el impacto regional de esta escuela en la formación técnico-productiva de jóvenes de toda la región.

🕊 Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo del mensaje de Beder Graff, primer director de la institución, quien evocó los comienzos de la escuela como un sueño que hoy es realidad, con una trayectoria que enorgullece a todo Coronel Suárez.