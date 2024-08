La DDI alerta sobre el aumento de denuncias por fraudes

Informate sobre las modalidades más comunes y denuncia cualquier hecho sospechoso.

1)En caso de recibir llamados con números desconocidos, con característica de otra localidad, como por ejemplo 0351, 011, cortar la comunicación. Se citan esos números en virtud de que la mayoría de las estafas tienen como denominador común esa característica telefónica, por lo general dicen pertenecer a MercadoLibre o algún organismo gubernamental. Lo que realmente quieren es captar su atención para enviarles un código, y si uno presta atención es un código para acceso de whatsapp, que llega por mensaje y allí toman el control de su cuenta de whatsapp, que luego utilizarán para solicitar dinero en su nombre a sus conocidos.

2)Otra modalidad que se ha observado a través de denuncias por estafas, es que las victimas dicen que los llamantes vía whatsapp, les envían un link de descarga, se trata de un software que se llama TEAMVIEWER QUICKSUPPORT. La modalidad es que el estafador, le menciona a la víctima que lo va a guiar en la instalación de ese soporte enviado por LINK, (dicho programa controla todo el equipo telefónico, y el estafador puede visualizar toda la pantalla y la actividad realizada por la victima).

3)Cuando la víctima publica un producto para la venta en redes sociales, como por ejemplo Marketplace de Facebook, por lo general le escriben por privado, mostrándose interesados en el producto, y le piden a la posible víctima, un numero de WhatsApp para coordinar la compra. El fraude se produce cuando el estafador le envía un comprobante o ticket de dinero que no es real. Si la victima ingresa al homebanking constata que el dinero no ingreso, allí le dice el estafador que va a llamarlo alguien del banco y lo guiara en el cajero automático, logrando de esta manera caer en el engaño y la victima envía la clave del cajero y clave token de seguridad. Ante la publicación en redes sociales de compra o venta de productos, la recomendación es, antes de enviar dinero constatar a quien se le va a enviar dinero, solicitar datos del comprador o vendedor, por ejemplo, recordar el nombre y/o realizar una videollamada para saber quién está detrás de una línea de WhatsApp. Si la operación no tiene nada de raro, y se quiere pactar una buena compra o venta, no debería ser molestia para ninguna de las partes.

‼️RECOMENDACIONES: en lo posible poner acceso con huella en las aplicaciones bancarias o de billetera virtuales.

*️⃣ En la cuenta de WhatsApp, se puede activar la verificación en dos pasos, que es una herramienta de seguridad, para evitar que por un descuido caiga en un engaño y se apoderen de su cuenta de WhatsApp. Para activarlo debe realizar lo siguiente. *️⃣Entre la cuenta de whatsapp e ir a Ajustes de Whatsapp > Verificación en dos pasos > Activar.

*️⃣Ingresar un PIN de seis dígitos y confirmar.

*️⃣Proporcione una dirección de correo electrónico o toca Omitir si no quiere añadir una dirección.

*️⃣Por último, “no brindar datos personales a desconocidos en forma telefónica”.

Comisario Inspector Ricardo Franssen

SubDDI Coronel Suárez