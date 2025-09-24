Entrega de material deportivo al profesorado de Educación Física del Instituto N°48

El Intendente Interino, Mauro Moccero, junto al director de Deportes Andrés Mauri, la Inspectora de Educación Física Andrea Acosta, el profesor Diego Enecoiz –jefe de área del profesorado de Educación Física del Instituto 48– y el profesor Pablo Ordóñez, participaron de la entrega de material deportivo a los alumnos del profesorado.

👍El profesor Diego Enecoiz agradeció la incorporación de estos elementos, fundamentales para la práctica diaria y la formación académica de los futuros docentes de Educación Física.

💲“La inversión en educación es un pilar central de nuestra Gestión de Gobierno”, sostuvo el Intendente Interino Mauro Moccero, y agregó: “Cada carrera universitaria que consolidamos en Coronel Suárez significa una oportunidad para que más jóvenes puedan estudiar y desarrollarse cerca de sus familias. Nuestra decisión política es clara: fortalecer la educación pública, porque es la herramienta más poderosa para transformar realidades”.