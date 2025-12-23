Artistas locales y regionales brillaron en una noche de excelencia cultural

La 16° edición de Suárez Peatonal Especial Navidad se destacó también por la calidad y diversidad de los espectáculos, que hicieron vibrar al público desde temprano hasta la madrugada, en distintos escenarios distribuidos sobre la calle Mitre.

🎼La apertura estuvo a cargo de Fran y Lean, marcando el inicio de una noche que prometía y cumplió. Luego, el Trío Lado B, con la destacada participación de Juan Pablo Schroh, se presentó por primera vez en los escenarios de la Peatonal junto a Rodrigo Loos, aportando un clima íntimo y de gran nivel musical.

🎧El ritmo continuó con la banda bahiense Delorean, que recorrió clásicos internacionales de los años 80, 90 y actuales, logrando una conexión inmediata con el público y transformando la calle en una verdadera pista a cielo abierto.

🩰El talento joven tuvo su lugar con la academia Step Up, dirigida por la profesora Luli Taryano, cuyas bailarinas desplegaron técnica, energía y pasión, recibiendo el reconocimiento de una multitud.

🎀Cerca de la medianoche, el grupo “Lo que quedó” encendió la fiesta con alegría y ritmo, para cerrar una jornada inolvidable con la potencia de Familia Tecno, alrededor de las 2 de la mañana, en un domingo que se vivió como sábado por la energía de toda la comunidad.

💯Una noche que confirmó que Suárez Peatonal es sinónimo de excelencia artística, diversidad cultural y orgullo local.