Este lunes, una importante delegación de jóvenes de Coronel Suárez, bajo la organización de la Dirección de Deportes del Municipio, viaja a Bahía Blanca para competir en la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses.
Nuestros representantes participarán en:
☑️Softbol Sub 18 y Sub 16
☑️Hockey masculino Sub 18 y Sub 16
☑️Hockey femenino Sub 18, Sub 16 y Sub 14
☑️Vóley mixto Sub 13
☑️Vóley masculino Sub 15 y Sub 17
☑️Vóley femenino Sub 15
☑️Fútbol 11 Sub 16 y Sub 14
☑️Básquet masculino Sub 15 y Sub 17
☑️Futsal femenino Sub 15
☑️Rugby femenino Sub 16
✨ Todos los equipos suarenses competirán con el objetivo de lograr su pase a la final provincial que se disputará en octubre en Mar del Plata.
💪 Orgullo y fuerza para toda la delegación suarense que representará a nuestra ciudad en este gran desafío deportivo.
Juegos Bonaerenses: Delegación suarense en busca de la final provincial
Este lunes, una importante delegación de jóvenes de Coronel Suárez, bajo la organización de la Dirección de Deportes del Municipio, viaja a Bahía Blanca para competir en la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses.
YouTube
RSS