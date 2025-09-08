Juegos Bonaerenses: Delegación suarense en busca de la final provincial

Este lunes, una importante delegación de jóvenes de Coronel Suárez, bajo la organización de la Dirección de Deportes del Municipio, viaja a Bahía Blanca para competir en la etapa Interregional de los Juegos Bonaerenses.

Nuestros representantes participarán en:

☑️Softbol Sub 18 y Sub 16

☑️Hockey masculino Sub 18 y Sub 16

☑️Hockey femenino Sub 18, Sub 16 y Sub 14

☑️Vóley mixto Sub 13

☑️Vóley masculino Sub 15 y Sub 17

☑️Vóley femenino Sub 15

☑️Fútbol 11 Sub 16 y Sub 14

☑️Básquet masculino Sub 15 y Sub 17

☑️Futsal femenino Sub 15

☑️Rugby femenino Sub 16

✨ Todos los equipos suarenses competirán con el objetivo de lograr su pase a la final provincial que se disputará en octubre en Mar del Plata.

💪 Orgullo y fuerza para toda la delegación suarense que representará a nuestra ciudad en este gran desafío deportivo.