DOS SUARENSES FUERON TRASLADADOS A VILLA FLORESTA

En la fecha se dispuso el traslado de Cristian Díaz y Alexander Ruffa a la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

El Juzgado de Garantías convalidó la aprehensión practicada por personal de la SubDDI Coronel Suárez el día 27 de agosto, durante un allanamiento en calle Chaco Nº 63, y la convirtió en detención por los delitos de presunta comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego (art. 189 C.P.).

Los imputados se encontraban alojados en dependencias de la DDI Bahía Blanca, desde donde fueron trasladados a la citada Unidad Penitenciaria Nº 4. Franssen Ricardo Jefe SubDDI Cnel Suarez.