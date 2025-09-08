La participación electoral suarense cayó al mínimo desde el regreso a la Democracia

Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires, y puntualmente en Coronel Suárez, no fue la excepción al contexto nacional de escasa participación que se ha venido repitiendo a lo largo y ancho del país durante todo este 2025, aunque con mejor performance que las demás que (en algunos casos) rondaron el 46 y 48%.

En el distrito de Coronel Suárez, escrutado el 100% de las mesas, la participación apenas alcanzó el 61% de los electores habilitados a emitir su voto, siendo esta la más baja desde que se tiene registro con la vuelta a la Democracia de 1983 y más de 12% menos a la marca inmediatamente superior.

La marca más baja anterior se registró en las legislativas de 2021 con una participación del 73.6% del padrón, seguida del 77% en 2023, 78% en 2005, 79% en 2001, 80% en 2009 y 82% en 2013.