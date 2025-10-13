INFORME DEL FIN DE SEMANA DE LA POLICIA LOCAL

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa los resultados de los operativos y patrullajes del fin de semana

En el marco de los distintos operativos de control, patrullajes preventivos y dispositivos de seguridad desarrollados durante el fin de semana, la Policía Comunal de Coronel Suárez llevó adelante diversas actuaciones en el ámbito urbano y rural del distrito, obteniendo los siguientes resultados:

🔹 Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 1ª

Infracción y secuestro vehicular

El día 10 de octubre, alrededor de las 18:00 hs, en calle Lamadrid N°1441, personal de esta dependencia labró infracción al Art. 1° de la Ordenanza 8305, procediendo al secuestro de una motocicleta marca Gilera VC 200. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Infracción Ley 24.449

El 9 de octubre, en calle Alfonsina Storni N°1095, se labró infracción a un vehículo Chevrolet S10 Pick-Up por violación al Art. 48 inc. “I” de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Interviene el Juzgado de Faltas Municipal.

Ingreso de contraventor – 106° Expo Rural

El 9 de octubre, a las 21:30 hs, en el predio de la Sociedad Rural (Av. Storni y Av. Hipólito Yrigoyen), personal afectado al operativo de seguridad detuvo a un masculino de 23 años por infracción a los artículos 35°, 38° y 74° inc. “A” de la Ley 8031/73, al encontrarse generando disturbios e incitando a la pelea. Interviene el Juzgado de Paz Letrado local.

Contravencion

– 106° Expo Rural

El 10 de octubre, a las 15:20 hs, en el mismo operativo, se procedió a la detención de un hombre de 32 años, por infracción a los artículos 72° y 74° inc. “A” de la Ley 8031/73, quien se hallaba en aparente estado de ebriedad (alcohotest 2.04 g/L). Interviene el Juzgado de Paz Letrado local.

Infracción y secuestro vehicular

El 12 de octubre, a las 20:00 hs, en Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Storni, se labró infracción a la Ley 24.449 (arts. 40 incs. A y B, y 68), procediéndose al secuestro de una motocicleta Zanella 200 cc. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Aprehensión por lesiones leves agravadas

El 10 de octubre, a las 21:30 hs, personal policial acudió a un domicilio de calle Salamanca, donde se procedió a la aprehensión de un masculino de 23 años, quien habría agredido físicamente a su pareja. La víctima instó acción penal. Interviene la UFIJ N°15.

—

🔹 Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 2ª – Huanguelén

Infracción Ley 24.449 y retención preventiva

El 9 de octubre, en calle 24 entre 13 y 14 de la localidad de Huanguelén, se labró infracción a los artículos 48 incs. C y D, 31 y 40 de la Ley 24.449 y a la Ordenanza Municipal 8305, procediéndose a la retención preventiva de una motocicleta Betamotor 110 cc. Interviene el Juzgado de Faltas Municipal.

Infracción Ley 24.449

Ese mismo día, en el ejido urbano, se labró infracción a los artículos 48 incs. C y D, 31 y 40 de la Ley 24.449, en relación a una motocicleta Zanella ZB 110 cc sin dominio. Interviene el Juzgado de Faltas Municipal.

—

🔹 Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez 3ª – Santa Trinidad

Infracción Ley 24.449

El 11 de octubre, en horas de la madrugada, en la intersección de Av. Alemanes del Volga y Dora de Arroquy, se labró infracción al Art. 48 inc. “A” de la Ley 24.449 a un vehículo Volkswagen Gol Country. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Infracción Ley 24.449

El 12 de octubre, a las 23:25 hs, en el mismo cruce, se labró acta de infracción al Art. 40 inc. “A” de la Ley 24.449 a un vehículo Volkswagen Bora. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Infracción Ley 24.449

El 12 de octubre, también en Av. Alemanes del Volga y Dora de Arroquy, se labró infracción al Art. 48 inc. “A” de la Ley 24.449 a un vehículo Peugeot 206, sin secuestro. Interviene el Juzgado de Faltas local.

La Policía Comunal de Coronel Suárez continúa desarrollando tareas de prevención, control y presencia activa en todo el distrito, reforzando la seguridad en espacios públicos y eventos masivos, en coordinación con la secretaría de Seguridad y demás organismos competentes.