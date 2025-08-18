Pasó otra semana de competencia y Coronel Suárez sigue dejando todo en la cancha 💪.
Resultados:
⚽ Futsal
Sub 14 escolar masc.: ❌ perdimos en 8vos
Sub 16 y Sub 18 escolar masc.: ❌ quedamos afuera en 4tos
Sub 15 libre fem.: ❌ Se nos escapó en la final
Sub 15 libre masc.: ✅ ¡Al interregional!
⚽ Fútbol 11
Sub 16 y Sub 18 libre: ❌ perdimos en semifinales
Sub 16 libre: ✅ ¡Al interregional!
🤾 Handball
Sub 16 escolar fem.: ❌ perdimos en semifinales
Sub 14 masc. y fem.: ❌ perdimos
📅 Lo que se viene:
HOY lun 18/8: Fútbol 11 – Predio Santiago Mendoza (CByN) y Tiro Federal (Villa Belgrano)
Mar 19/8: Pesca (Güaminí) y Básquet masc. (CByN y Dep. Sarmiento)
Mié 20/8: Básquet fem. (Henderson)
Jue 21/8: Vóley libre (Daireaux)
Vie 22/8: Handball sub 18 esc. fem. y masc. (Daireaux)
💪 Vamos Coronel Suárez, a seguir compitiendo!
Juegos Bonaerenses 2025 – Etapa Regional
