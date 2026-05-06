Encuentro de legisladores, intendentes y especialistas en Bahía Blanca: la sexta sección debatió sobre Reforma Electoral

Con la premisa de actualizar las reglas de juego democráticas y fortalecer la transparencia, se llevó a cabo este martes en la ciudad de Bahía Blanca el tercer encuentro “Ideas para una reforma política”. Estuvo organizado por los bloques de diputados provinciales de la UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica y contó con la participación de los legisladores nacionales Maximiliano Abad y Karina Banfi, y destacados referentes legislativos nacionales y provinciales de la UCR y la CC, quienes coincidieron en la urgencia de “avanzar hacia un sistema electoral más eficiente y cercano a la ciudadanía”.

La apertura fue realizada por el presidente del bloque de diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, la senadora provincial Nerina Neumann Losada y el dirigente radical y ex senador, David Hirtz.

Garciarena declaró al respecto que “creería que éste es el año para modificar cuestiones de la Ley Electoral. Después de la experiencia a nivel nacional hay que terminar definitivamente con la boleta sábana en las elecciones provinciales y utilizar la Boleta Única de Papel que es la que se va a usar en los comicios nacionales y que ha demostrado facilidad para emitir el voto además del ahorro de papel y evita el robo de boletas”.

Y agregó, “tenemos que discutir que vamos a hacer con las PASO en la provincia. En ese sentido proponemos algunas cuestiones: creemos que el desdoblamiento electoral del 2025 fue exitoso desde el punto de vista político porque cuando la elección es unificada se discute únicamente lo nacional. Todas estas cuestiones hay que debatirlas para poder perfeccionar leyes y proyectos de ley presentados y avanzar en la creación de otras iniciativas”.

Por su parte, la senadora provincial del radicalismo, Nerina Neumann, subrayó la importancia de la representación territorial: “el éxito de 2025 demostró que el ciudadano aceptó los cambios con naturalidad. Ahora debemos perfeccionar el sistema, respetando que las provincias conservan el poder no delegado y no pueden ver condicionados sus calendarios ni sus formas de elección”.

A su turno, David Hirtz señaló: “agradezco la invitación que me han formulado para participar en esta jornada que trata temas tan importantes y necesarios por la Provincia de Buenos Aires”, a la vez que advirtió acerca de la “falta de respuesta por parte de la Provincia en temáticas relacionadas con el sistema político y en la necesidad planteada por legisladores de la oposición de avanzar en la transparencia de los comicios. Todos lo que hemos sido diputados y senadores de la oposición hemos tratado de discutir este sistema oscuro y poco transparente”.

La jornada

El evento realizado en la sede de la Universidad Nacional del Sur contó con dos paneles integrados por legisladores nacionales y provinciales, intendentes y especialistas. El primero, “Reforma Política y Calidad Institucional”, integrado por el senador nacional Maxi Abad, el diputado bonaerense Andrés De Leo, la diputada nacional Karina Banfi, y el ex Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio.

Abad planteó que toda reforma electoral debe perseguir tres objetivos centrales: mayor transparencia, recrear la confianza de la ciudadanía y generar una mejor calidad en la representación política. “No estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque eso es volver al sistema anterior en el cual las cúpulas partidarias ordenaban y digitaban las candidaturas”, afirmó, a la vez que consideró, “la PASO no es un sistema perfecto y por lo tanto estoy abierto a una modernización del sistema de selección de candidatos”.

En el mismo sentido, el diputado provincial de la CC Andrés De Leo analizó el escenario y afirmó que “eliminar las PASO sin un sistema alternativo es un retroceso hacia la selección de candidatos entre un puñado de dirigentes. Estamos abiertos a modernizarlas y evitar gastos innecesarios donde hay lista única, pero siempre garantizando la participación ciudadana. Lo que proponemos es un sistema más flexible y razonable: que las PASO sigan existiendo, pero que sean optativas. No tiene sentido obligar a toda la ciudadanía a participar cuando muchas veces no hay competencia real. La idea es que sean una herramienta útil para los partidos y no una carga innecesaria para la gente”.

Los legisladores presentes coincidieron en que cualquier reforma debe priorizar la transparencia y la autonomía de las provincias. Al respecto, la diputada nacional Karina Banfi se centró en el financiamiento y el acceso a medios: “la democracia necesita partidos reales, no estructuras de papel. Defendemos un modelo de financiamiento mixto y transparente. Eliminar totalmente los espacios gratuitos en medios es un error que quita visibilidad a las propuestas y rompe la equidad de la competencia”, señaló.

Por otra parte, también se desarrolló el panel “Desdoblamiento Electoral y Autonomía Municipal a cargo de los intendentes Luciano Spinolo (Tres Lomas), Sofía Gambier (Pellegrini), y Javier Andrés (Adolfo Alsina), y el especialista en derecho constitucional, Oscar Pagni.

Durante el debate, el jefe comunal Javier Andrés indicó: “gracias al trabajo de dirigentes como Nerina Neumann Losada y David Hirtz, el tema de la autonomía municipal vuelve a estar en la agenda para darle un tratamiento con seriedad”. Y agregó, “siempre el problema termina en el municipio, somos los intendentes quienes tenemos que resolverlo”. Asimismo, dijo que los intendentes necesitan tener la “capacidad real de gobernar y eso implica autonomía política, administrativa y financiera. La autonomía no es un reclamo corporativo de los intendentes, sino que es una condición necesaria para que el Estado funcione. Sin autonomía, el Estado falla en el territorio”.

A su momento, Spinolo ejemplificó cómo la ausencia de la autonomía municipal perjudica a los vecinos: “hace un tiempo, desde el Gobierno Nacional se tomaron medidas en seguridad para todos los municipios pero, no es lo mismo la dimensión que tienen distritos como Avellaneda y La Plata, que comunidades más chicas como la de Tres Lomas”. “Es por eso que tener autonomía es poder generar las soluciones que el municipio necesita”, reivindicó.

Para Sofía Gambier discutir la autonomía municipal implica “un desafío político, económico, social, e interpela nuestra capacidad para gobernador con cercanía, eficiencia, y compromiso. Nos desafía a los intendentes pensar en un proyecto de gobierno que genere oportunidades y que ponga el foco en mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestras comunidades”.

Ejes centrales del debate

Durante el encuentro, se trataron puntos técnicos críticos de la agenda legislativa actual:

Boleta Única de Papel (BUP): defensa del diseño actual que garantiza la oferta electoral completa y elimina el “robo de boletas”.

Ley de Simultaneidad: rechazo a la unificación de categorías nacionales y provinciales en un solo papel para evitar problemas logísticos.

Reforma de las PASO: propuesta de modernización en lugar de eliminación total.

Partidos Políticos: apoyo a la elevación de exigencias para mantener la personería jurídica y evitar los “sellos de goma”.