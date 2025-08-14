Se informa a la comunidad que, por trabajos correspondientes a la obra de desagües pluviales, permanecerá interrumpido el cruce de las vías en el sector del Anfiteatro Municipal (mano derecha).
✋Se solicita a conductores y peatones circular con precaución y respetar la señalización vial instalada para garantizar la seguridad de todos.
Aviso de corte de circulación
