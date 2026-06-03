IOMA: el trabajo de los concejales de Coronel Suárez llegó al Senado bonaerense

La preocupación expresada por los concejales de la Unión Cívica Radical de Coronel Suárez ante la crítica situación que atraviesa IOMA tuvo continuidad esta semana con la presentación de nuevos proyectos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires por parte de la senadora Nerina Neumann.

La iniciativa surgió a partir de los reclamos recibidos por afiliados del distrito y del trabajo sostenido que viene realizando el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, quienes recientemente impulsaron un proyecto de resolución manifestando su preocupación por las dificultades en el acceso a prestaciones, medicamentos y servicios de salud.

En este marco, Neumann presentó un proyecto de declaración expresando la profunda preocupación por la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial y una solicitud de informes para que el Gobierno Provincial brinde precisiones sobre la situación económica y financiera de la obra social, las deudas con municipios y prestadores, la cobertura de medicamentos y las medidas previstas para superar la crisis.

“La preocupación que vemos en Coronel Suárez no es un hecho aislado. Es una realidad que se repite en muchos municipios bonaerenses y que afecta a miles de afiliados que necesitan respuestas concretas”, señaló la legisladora.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por los concejales del distrito, del comité Leandro N. Alem y remarcó la importancia de articular los reclamos locales con iniciativas legislativas provinciales que permitan visibilizar la problemática y exigir soluciones.

“Detrás de cada demora, de cada prestación suspendida o de cada medicamento que no llega, hay personas y familias esperando respuestas. La salud no puede esperar”, concluyó.

De esta manera, el trabajo impulsado desde Coronel Suárez continúa ahora en el ámbito legislativo provincial, con el objetivo de obtener mayor transparencia, información pública y medidas concretas que permitan recuperar el normal funcionamiento de IOMA.