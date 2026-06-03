Bingo Albinegro con premios y viajes sorpresa

¡Se viene una nueva noche para disfrutar en el club! 🖤🤍

El sábado 6 de junio vuelve el Bingo Albinegro con premios, cantina, sorteos especiales y el gran atractivo de la noche: el sorteo de 2 viajes sorpresa gentileza de las agencias @b.e.s.t.transporte y @electroturismo con el número de la entrada.

📅 Sábado 6 de junio

📍 Palacio de los Deportes

🕘 21:00 hs

💰 Además, con el número de tu entrada participás, además, por 250 mil pesos.

🎟️ Entrada gratuita

🍔 Cantina toda la noche

🎉 Sorteos especiales

Una gran excusa para volver a encontrarnos. ¡No faltes!