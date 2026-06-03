¡Se viene una nueva noche para disfrutar en el club! 🖤🤍
El sábado 6 de junio vuelve el Bingo Albinegro con premios, cantina, sorteos especiales y el gran atractivo de la noche: el sorteo de 2 viajes sorpresa gentileza de las agencias @b.e.s.t.transporte y @electroturismo con el número de la entrada.
📅 Sábado 6 de junio
📍 Palacio de los Deportes
🕘 21:00 hs
💰 Además, con el número de tu entrada participás, además, por 250 mil pesos.
🎟️ Entrada gratuita
🍔 Cantina toda la noche
🎉 Sorteos especiales
Una gran excusa para volver a encontrarnos. ¡No faltes!
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¡Se viene una nueva noche para disfrutar en el club! 🖤🤍
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