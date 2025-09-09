Invitación al sector productivo de Coronel Suárez

El COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) junto al Municipio de Coronel Suárez y Jefatura Distrital invita a empresarios/as, emprendedores/as, instituciones y organizaciones del sector productivo a participar de una reunión informativa sobre la oportunidad de convertirse en Institución Oferente.

👉 Ser parte del COPRET como oferente significa:

• Fortalecer el compromiso con la educación y la formación local.

• Contribuir al desarrollo de capacidades laborales vinculadas al mundo del trabajo real.

• Favorecer la articulación entre la producción, la educación y el empleo.

Durante el encuentro también se relevarán las necesidades del sector productivo, con el objetivo de proyectar y planificar la oferta académica 2026 en sintonía con las demandas locales.

📅 Fecha y hora: 16/09/2025 a las 10:00 hs

📍 Lugar: CREUS (Rodolfo Rey 575)

🙋Tu participación es fundamental para seguir construyendo juntos un Coronel Suárez con más oportunidades de formación y desarrollo.