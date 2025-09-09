“Desarrollo de Videojuegos” en CORONEL SUÁREZ

¿Te animás a descubrir el apasionante mundo de los videojuegos? ¿Te gustaría aprender todas las habilidades que te permitan crear un prototipo jugable? Porque sabemos que la formación profesional en videojuegos es una gran oportunidad, te acercamos este curso de manera totalmente gratuita.

➡️Requisitos: estar transitando los últimos años de la Educación Secundaria o estar recién graduada/o del secundario.

➡️Modalidad: virtual.

➡️Contenidos: Desarrollo de Videojuegos; Diseño Lúdico; Programación; y Proyecto Final.

✍️Anotate en este link https://forms.gle/zeJjuWahZbSQWRg66

🖋️El curso se desarrolla en el marco del Programa “Centros Locales de Innovación y Cultura” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de José C. Paz estará a cargo del dictado.