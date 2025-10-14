Día Mundial del Bastón Blanco | Actividad de sensibilización y accesibilidad

En el marco del Día Mundial del Bastón Blanco (15 de octubre), este viernes 17 a las 9.30 hs se realizará una actividad inclusiva y participativa con el objetivo de promover la concientización sobre la accesibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad visual.

🌳 Junto a la Biblioteca Parlante, estudiantes de la Escuela de Educación Especial N° 501, Colegio FASTA San José, ESS Nº1, y las Tecnicaturas de Turismo, Acompañamiento Terapéutico y profesorado de Educación Especial, recorreremos distintos puntos del “corredor Alsina”, donde se inaugurará la nueva cartelería accesible, comenzando desde el colegio Fasta San José.

☀️ A las 11 hs, compartiremos un picnic y una actividad reflexiva de cierre en la Plaza San Martín, invitando a toda la comunidad a sumarse y participar de este espacio de encuentro, aprendizaje y empatía.

🤝 Organiza: Turismo Municipal, Biblioteca Parlante y los docentes Melina Meier, Gustavo Raimondo y Maria José Festa del Colegio Fasta San José quienes llevaron adelante, junto a alumnos de la ESSN1 el proyecto del “corredor Alsina”.