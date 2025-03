Independiente presentó a la comunidad el nuevo alambrado olímpico del estadio «Benito Herr»

Un proyecto más cumplido y otro nuevo ambicioso que se acerca: el recambio del techo del Gigante

Club Independiente de Pueblo San José ha cumplido un gran sueño con la realización del nuevo alambrado olímpico del estadio «Benito Herr». Además de este importante cambio, también se han realizado varias mejoras en las instalaciones, como la pintura de las tribunas, los frentes de los vestuarios, la construcción de un nuevo kiosco y la refacción de la cantina.

La inversión total para estas obras supera los $40.000.000, de los cuales un 40% fue posible gracias a las generosas donaciones de socios, comerciantes y simpatizantes del club.

De la inauguración participó el Intendente Municipal Ricardo Moccero junto a funcionarios del gabinete y además de felicitar al presidente Clemente Schwerdt y a todos los miembros de la Comisión, destacó el trabajo conjunto de todos los que colaboraron: “El pueblo colabora y más con su Club y eso es lo que hace grande a una comunidad” dijo.

Además resaltó que es “un Club que está firme fruto del sacrificio y trabajo que todos hacen”.

Clemente Schwerdt destacó la importancia fundamental del aporte de los socios y simpatizantes para lograr estas obras, ya que sin su apoyo y compromiso, no hubiera sido posible llevar a cabo estos proyectos.

«El aporte de nuestros socios y simpatizantes es el motor que nos permite seguir adelante y mejorar nuestras instalaciones», destacó Schwerdt.

«Su apoyo no solo es económico, sino también emocional, ya que nos brinda la energía y la motivación para seguir trabajando por el club».

Pero eso no es todo, el club también anunció que vendió un terreno y que pronto comenzarán las obras para reemplazar el techo del Gigante. Aunque la venta del terreno fue significativa, se necesitará seguir contando con la ayuda y el apoyo de todos para completar este proyecto.

«Seguimos necesitando el apoyo de nuestros socios y simpatizantes para llevar a cabo este nuevo proyecto», dijo Schwerdt. «Juntos, podemos lograr grandes cosas y seguir haciendo crecer a nuestro club».