Impuesto a los Automotores – Vehículos modelo 2014 y 2015

La Oficina de Automotores de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que, en el marco de la Ley Impositiva Provincial N° 15.558 (año 2026), la Provincia de Buenos Aires transfirió a los municipios la administración y el cobro del Impuesto a los Automotores correspondiente a los vehículos modelo año 2014 y 2015.

📌Se recuerda a los contribuyentes que, en el ámbito municipal, este impuesto se abona en tres cuotas, con vencimientos establecidos para los meses de junio, septiembre y diciembre.

✔️Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Automotores al teléfono 429239.