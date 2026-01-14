Mantener los terrenos limpios es responsabilidad de todos

Desde el área de Inspección y Tránsito del Municipio de Coronel Suárez se recuerda a los vecinos propietarios de terrenos baldíos, inmuebles en construcción o viviendas abandonadas la obligatoriedad de mantener los lotes limpios, libres de residuos y debidamente desmalezados, incluyendo las veredas correspondientes, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 3408/98.

✍️El incumplimiento de esta normativa dará lugar a la aplicación de sanciones.

✋Cuidar y mantener un Suárez limpio es una responsabilidad compartida entre todos.