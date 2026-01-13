APREHENDIDO POR AMENAZAS CALIFICADAS CON ARMA BLANCA

Coronel Suárez – Estación de Policía de Seguridad Comunal 3ª

En la fecha 12 de enero de 2026, siendo las 21:50 horas, y a raíz de un llamado recibido en la guardia de la Comisaría 1ª de Coronel Suárez, personal policial de la E.P.S.C. Coronel Suárez 3ª se constituyó en Avenida 11 de Mayo al 700, de la localidad de Pueblo Santa María.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un masculino, de 54 años de edad, domiciliado en el lugar, quien amenazó a su vecino, utilizando un arma blanca tipo cuchillo carnicero, de mango color blanco, en presencia del personal actuante.

Se procedió al secuestro del arma utilizada. El aprehendido permanece en los calabozos de la Seccional Policial.

Interviene en la causa la U.F.I.J. Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.