Huanguelen programa Envión

Los jóvenes del programa Provincial Envión Huanguelén visitaron el Hogar de Ancianos “Horacio Carlos Cook”, compartiendo una bellísima jornada de música, alegría e integración junto a los adultos mayores.

✏️El programa Envión, impulsado por el Gobernador Axel Kicillof y acompañado por las gestiones del Intendente Ricardo Moccero, busca fortalecer el rol socioeconómico, político y cultural de adolescentes y jóvenes de la provincia de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social, potenciando su participación comunitaria y promoviendo su inclusión educativa y laboral.

🎸En Huanguelén, el programa ofrece talleres de guitarra, batería y producción audiovisual, motivando a los jóvenes a involucrarse en acciones comunitarias.

🎧Entre ellas se destaca “La Voz de los Pibes”, una radio por streaming creada por los propios participantes, donde abordan temas de interés general —deportes, noticias, cultura y actualidad— desde una mirada joven, fresca y comprometida. 🎙

🧍‍♀️El programa Envión Huanguelén es coordinado por la licenciada Ana Garipe, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Marina Vigatto.

💯Porque cuando el Estado acompaña y los jóvenes se organizan, nacen proyectos que transforman realidades y fortalecen la comunidad.