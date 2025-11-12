Sorteo de terrenos municipales en Huanguelén

La Dirección de Viviendas informa a los vecinos de Huanguelén que el próximo viernes 14 de noviembre, a las 10.30 horas, se realizará el sorteo de 20 terrenos municipales, con la presencia del Escribano Público, doctor Agustín Matta, siguiendo el listado de los vecinos inscriptos oportunamente.

📲 El sorteo podrá verse en vivo a través del Instagram oficial del Municipio de Coronel Suárez.

💯De esta manera, la Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero continúa cumpliendo con Huanguelén, impulsando políticas de adjudicación de terrenos que permiten que más familias puedan acceder al sueño de la vivienda propia.