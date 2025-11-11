Más de 400 familias suarenses ya accedieron a su terreno y sueñan con su hogar propio

El intendente Ricardo Moccero, junto al jefe de Gabinete Mauro Moccero, encabezaron una nueva entrega de tenencias precarias de terrenos a vecinos y vecinas de Pueblo Santa María, San José y Santa Trinidad, quienes comienzan a dar el gran paso hacia la construcción de su vivienda.

👨‍👩‍👧‍👦Estas familias, con esfuerzo y compromiso, invirtieron en el proyecto impulsado por la Gestión de Gobierno Municipal, que propone un anticipo del pago del terreno para iniciar las obras de infraestructura —como energía eléctrica y agua— ante la difícil contexto económico y la falta de obras por parte del Gobierno Nacional.

🗣️ “Estamos muy orgullosos de poder acompañar a más de 400 familias que ya fueron adjudicatarias de terrenos. El acceso a la vivienda es un pilar fundamental de nuestra gestión, por eso trabajamos permanentemente para mantener un banco de tierras que les brinde la oportunidad de construir sus hogares”, expresó el intendente Ricardo Moccero.

💯Por su parte, el jefe de Gabinete Mauro Moccero destacó: “Queremos que las familias jóvenes puedan soñar y proyectar su vida en su propia casa. Y eso se logra con un Estado presente, que garantice igualdad de oportunidades para todos los vecinos”.

🙍‍♂️El director del Instituto de la Vivienda Municipal, doctor Luciano Leibol, explicó los aspectos técnicos y administrativos del proceso, y adelantó que en Pueblo Santa María la empresa de electricidad iniciará próximamente las obras que permitirán dotar de servicio a cada uno de los lotes adjudicados.