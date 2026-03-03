Huanguelén conmemora el Día Internacional de la Mujer

Este domingo 8 de marzo a las 10 horas, en el Hogar de Ancianos “Horacio Cook” de Huanguelén, se realizará el acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

🫶En esta oportunidad, la jornada tendrá un significado muy especial: se reconocerá a las mujeres impulsoras que trabajaron con compromiso y perseverancia para la creación del Hogar de Ancianos en Huanguelén, dejando una huella imborrable en la comunidad.

💞También se brindará un reconocimiento a las mujeres que hoy integran la Asociación Cooperadora de la institución, por su dedicación y acompañamiento permanente.

Una mañana para homenajear la historia, el esfuerzo y el rol fundamental de las mujeres que construyen comunidad todos los días.