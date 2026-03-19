Huanguelén: 20 familias firmaron su boleto de compra-venta de terrenos

El Jefe de Gabinete Mauro Moccero encabezó junto al delegado Municipal José Lomartiro; la firma de 20 boletos de compra-venta de terrenos municipales en Huanguelén.

👉🏻La actividad contó con la presencia del director del Instituto de la Vivienda, doctor Luciano Leibold, y la directora de Educación Anahí Barreneche, quienes acompañaron este significativo avance en materia habitacional en la localidad.

🗣En representacion del Intendente Municipal, Mauro Moccero destacó la decisión de fortalecer las políticas de acceso a la vivienda, y la recuperación del banco de tierras histórico del distrito, y brindó a los adjudicatarios detalles sobre los próximos pasos a seguir en el proceso.

👨‍👩‍👦Uno de los hitos más importantes fue la obra de electrificación de los terrenos, realizada por el Municipio en forma conjunta con el aporte de los adjudicatarios, que permitirá comenzar a construir, transformando esos lotes en hogares, y esos sueños en realidad.