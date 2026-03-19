Este año, San Patricio se festeja en Suárez

Este domingo llega por primera vez a la ciudad la Fiesta de San Patricio: birra artesanal, sabores únicos, música en vivo y toda la energía de una celebración distinta en el Paseo del Riel.

Desde el mediodía, preparate para vivir una experiencia que combina tradición, encuentro y diversión.

🎉 Luego de la reprogramación por lluvia, vuelve la Biergarten en una edición especial que recupera el espíritu de San Patricio, patrono de Irlanda, con más propuestas y un ambiente único.

🍔Habrá patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, productos temáticos y lo mejor de la cerveza artesanal local con 🍺Marche Otra, 🍺Don Fish Craft Beer y 🍺Der Lachs Bier.

🎶 El escenario también vibrará con talento local y regional:

🎵 Plug In, con clásicos del rock nacional e internacional

🎵 Crazy Helpers, con un homenaje a la música celta y folk irlandesa

🎵 Y un cierre bien arriba con Fondo Blanco Cumbia y Los Socios del Desconcierto

La Gestión de Gobierno junto al Grupo Suarveceros te invitan a ser parte de una fiesta diferente.

💚 Vestite de verde, sumate y vení a disfrutar de una Biergarten que promete ser inolvidable.