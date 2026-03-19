El Municipio acompañó el lanzamiento de la 6ta. edición del programa ReCreo

El secretario de Gobierno, Gastón Duarte, y el director de Turismo y Ambiente, Iñaki Etcheberry, participaron del lanzamiento de la sexta edición del programa ReCreo, impulsado por la empresa Smurfit Westrock en Coronel Suárez.

‼️La iniciativa tiene como objetivo promover el cuidado del medio ambiente y fomentar acciones concretas de reciclaje, involucrando activamente a estudiantes y sus familias en la recuperación de papel y cartón.

👏En esta nueva edición, el programa amplía su alcance incorporando la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de garantizar su correcta disposición y promover su reutilización, fortaleciendo así su compromiso con la economía circular y la reducción de residuos urbanos.

📦Desde su puesta en marcha en 2019, ReCreo se ha consolidado como una red de trabajo colaborativo en la comunidad, con la participación de más de 30 escuelas. En los últimos años, la iniciativa permitió recuperar más de 400.000 kilos de papel y cartón, y solo en 2025 se recolectaron más de 78.000 kilos de material reciclable.

🙌🏻Como incentivo, el programa prevé premiar a las instituciones educativas que logren recolectar la mayor cantidad de material, con aportes económicos destinados a mejorar sus instalaciones y equipamiento escolar.

👏Desde el Municipio se destacan la importancia de acompañar este tipo de propuestas que promueven la conciencia ambiental, fortalecen el trabajo conjunto con las escuelas y generan un impacto positivo en toda la comunidad.