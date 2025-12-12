COMIENZA LA 28° EDICIÓN DEL TORNEO FÚTBOL DEL RECUERDO

Hoy viernes 12 de diciembre se pone en marcha la 28° edición del Torneo Fútbol del Recuerdo, organizado por la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez. La tradicional competencia reunirá a 20 equipos del distrito y la región.

El certamen se dividirá en tres zonas: dos de 7 equipos y una de 6. Clasificarán a la siguiente instancia los cinco mejores de cada zona y el mejor sexto. Los encuentros se disputarán en las canchas de San Martín, Independiente, El Progreso, Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro.

Cronograma – Primera fecha. Viernes 12 de diciembre

ZONA A – en Club San Martín de Santa Trinidad

20:00 hs | Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal

21:20 hs | Belgrano de Pasman vs. Alumni de Pringles

22:40 hs | Arcadia vs. Racing de Carhué

Libre: San Martín de Santa Trinidad

ZONA B –en Club Independiente

20:00 hs | Independiente vs. El Progreso

21:20 hs | Divisorio de Pringles vs. Atlético Huanguelén

22:30 hs | Boca Juniors vs. San Martín de Carhué

ZONA C – en Deportivo Sarmiento

20:00 hs | Unión de Pigüé vs. Deportivo Sarmiento

21:20 hs | La Madrid vs. Sarmiento de Carhué

22:40 hs | Ferroviario Mitre vs. Almaceneros de Pringles