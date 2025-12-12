Hoy viernes 12 de diciembre se pone en marcha la 28° edición del Torneo Fútbol del Recuerdo, organizado por la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez. La tradicional competencia reunirá a 20 equipos del distrito y la región.
El certamen se dividirá en tres zonas: dos de 7 equipos y una de 6. Clasificarán a la siguiente instancia los cinco mejores de cada zona y el mejor sexto. Los encuentros se disputarán en las canchas de San Martín, Independiente, El Progreso, Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro.
Cronograma – Primera fecha. Viernes 12 de diciembre
ZONA A – en Club San Martín de Santa Trinidad
20:00 hs | Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal
21:20 hs | Belgrano de Pasman vs. Alumni de Pringles
22:40 hs | Arcadia vs. Racing de Carhué
Libre: San Martín de Santa Trinidad
ZONA B –en Club Independiente
20:00 hs | Independiente vs. El Progreso
21:20 hs | Divisorio de Pringles vs. Atlético Huanguelén
22:30 hs | Boca Juniors vs. San Martín de Carhué
ZONA C – en Deportivo Sarmiento
20:00 hs | Unión de Pigüé vs. Deportivo Sarmiento
21:20 hs | La Madrid vs. Sarmiento de Carhué
22:40 hs | Ferroviario Mitre vs. Almaceneros de Pringles
