Nueva estación sustentable de bicicletas en Pueblo Santa María

Pensando en la comunidad educativa y en todos los vecinos que utilizan la bicicleta como medio de traslado, la Gestión Moccero, a través del Jefe de Gabinete Mauro Moccero, gestionó ante la Fundación Banco Provincia la instalación de una estación sustentable de bicicletas.

🙌 “Agradecemos especialmente las gestiones de Micaela Ferraro, presidenta, y Alejandro Alegretti, vicepresidente, por su permanente compromiso con las necesidades de la comunidad de Coronel Suárez” afirmó Mauro Moccero.

🔧 Este nuevo espacio cuenta con herramientas, inflador y todo lo necesario para realizar ajustes rápidos, pensado para quienes disfrutan del deporte y la vida al aire libre. Además, está monitoreado por el Centro de Monitoreo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Seguridad.

💙 Cuidémoslo entre todos, es un servicio para la comunidad, una acción más que impulsa el cuidado del ambiente y la movilidad sustentable.