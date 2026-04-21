“Suárez en Otoño” 2026

Llega la 4° edición del concurso fotográfico “Suárez en Otoño”, una invitación a descubrir y capturar, con la mirada y el celular, toda la magia de esta estación en Coronel Suárez y sus localidades.

🎞️La propuesta, de perfil cultural y turístico, convoca a jóvenes y adultos del distrito a retratar paisajes, lugares y aquellos rincones más emblemáticos de la ciudad en otoño, en fotografías tomadas con celular y en formato horizontal.

📌Organizado por la secretaría de Gobierno junto a la dirección de Turismo, el concurso busca poner en valor los espacios más representativos del distrito en esta época del año, a través de imágenes que reflejen identidad, belleza y pertenencia.

📆Tenés tiempo hasta el 6 de mayo para participar: solo tenés que enviar una (1) foto, tomada con tu celular en formato horizontal, acompañada de un título que exprese tu mirada sobre el otoño en nuestro distrito.

📩Podés enviarla por mensaje directo a @suarezjuventud en Instagram, y las imágenes más votadas serán reconocidas como las mejores postales otoñales de Coronel Suárez en este 2026.

👫¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que residan en el distrito, a partir de los 12 años de edad.

🎁Premios:

🎀Primer Premio:

– Voucher estadía dos noches en Pie de Piedra Hotel Boutique Spa Resort en Villa Arcadia. A convenir con el Hotel.

– Cena para dos personas en Pizzame

– Cuadro marco fotográfico de Arte Moderno

– 4 entradas al Cine Italia

🎀Segundo Premio:

– Voucher estadía dos noches para dos personas en Cabañas de la Arcadia en Villa Arcadia. A convenir con la administración de las cabañas.

– Corte de pelo Peluquería Coiffeur Miguel A. Lazzarin.

– 2 entradas al cine Italia

– Cuaderno anotador

🎀Tercer Premio:

– Perfume de Farmacia Jaime

– 2 entradas al cine Italia

❗Importante: La organización se reserva el derecho de excluir a participantes que falten el respeto o incumplan con el espíritu del concurso. También podrá modificar aspectos organizativos para asegurar el normal desarrollo del certamen.

📎Bases y condiciones en el link adjunto👉: https://bit.ly/suarezenotoño2026