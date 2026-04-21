¡Vuelve “La Muni en tu Barrio”!

El programa que acerca el Estado Municipal a la comunidad. ¡Queremos escucharte!

📅 Jueves 23 de abril

🕖 19:30 horas

📍 Club San Martín de Santa Trinidad

El Intendente Ricardo Moccero junto a todas las áreas municipales estarán presentes en tu barrio, para escuchar tus inquietudes, resolver trámites y trabajar en conjunto para mejorar tu barrio. 🏘️🤝

🔹 Participan: Jefatura de Gabinete, Gobierno, Obras Públicas, Servicios Públicos, Producción, Salud, Vivienda, Desarrollo Social, CREUS y Consejo de Adultos Mayores.