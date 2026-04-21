Inversión en educación: $16 millones para instituciones del distrito

El jefe de Gabinete Mauro Moccero entregó junto a la directora de Educación Anahí Barreneche y la presidente del Honorable Concejo Deliberante Andrea Acosta; más de $16 millones de pesos a distintas instituciones educativas del distrito, con el objetivo de acompañar y fortalecer su funcionamiento diario.

🗣️“Como Gestion de Gobierno, la educación constituye un pilar fundamental ante el dificil contexto económico nacional, por eso trabajamos de forma articulada con las comunidades educativas, brindando respuestas concretas que permiten mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, garantizando espacios más adecuados, seguros y equipados para estudiantes y docentes” expresó el jefe de Gabinete.

🏢Las instituciones beneficiadas en esta oportunidad fueron los Jardines de Infantes N° 908 y N° 911, la E.P N° 6 de Cura Malal, Padres Amigos del Estrada, el C.F.L N° 401, la E.E.T N°1 y la Secundaria N° 2.

✅Los fondos serán destinados a reformas edilicias, adquisición de material deportivo y compra de material didáctico, respondiendo a las necesidades específicas planteadas por cada establecimiento ante la Gestión de Gobierno.