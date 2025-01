Fútbol del Recuerdo: Se acercan los cuartos de final

Organizado por la dirección de Deportes del Municipio se disputó el pasado viernes 17 de enero, la etapa de octavos de final del tradicional Torneo Fútbol del Recuerdo.

🏆Los resultados:

🔹Blanco y Negro 3 (Fuhr Guillermo, Enecoiz Diego x 2); Belgrano de Pasman 2 (Martínez Diego, Donnay José)

🔹Boca Juniors 0; Unión de Pigüé 1 (Rodríguez Emmanuel)

🔹Racing Club de Carhué 3 (Ferraro Martín, Álvarez Ezequiel, Olivera Darío); Almaceneros de Pringles 0

🔹El Progreso 0 (4); San Martín de STA 0 (2)

🔹San Martín de Carhué 4 (Corradini Luciano, Colla Yamil, Gallardo Víctor x2); Arcadia 2 (Esmoli Pablo, Piedra Buena Jorge)

🔹Independiente 1 (Sanseau Martín); La Madrid 2 (Malliani Juan x 2)

🔹Deportivo Sarmiento 2 (Borger Federico, Andersen Lucas); Alem de Pringles 2 (Lucero Carlos, y Herrerías Marcelino)

🔹Sarmiento de Carhué 1 (4) (Bellegia Gabino); Atlético Huanguelén 1 (3) (Ferreyra Néstor)

👉Este viernes 24 de enero se desarrollará la etapa de cuartos de final con el siguiente cronograma de partidos:

⚽EN CANCHA DE EL PROGRESO

🔹20:00hs. El Progreso vs Deportivo Sarmiento

🔹21:30hs La Madrid vs San Martín de Carhué

🔹23:00hs Unión de Pigüé vs Blanco y Negro

⚽EN CANCHA DE RACING DE CARHUÉ:

🔹21:00hs Racing de Carhué vs Sarmiento de Carhué (viernes o sábado)