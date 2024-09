Finalizó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024

Durante esta semana, se disputaron las últimas competencias regionales de los Juegos Bonaerenses 2024 y Coronel Suárez sumó deportistas a la delegación que participará en la ciudad de Mar del Plata, del 28 de octubre al 2 de noviembre, de la final provincial de los tradicionales Juegos.

Se sumaron a la delegación suarense:

✔️Beach Vóley sub 14 femenino y masculino, sub16 femenino y sub 18 masculino y femenino.

✔️Natación:

-Categoría 10/11/12: 100mts. libre Valentina Rigoli, 100 mts. pecho Ignacio Wisner, 100mts. Mariposa Kiara Rotela, 200mts. libre Lola Merkel.

-Categoría 08/09: 100mts. libre Simón Sein Loustanau, 100mts. pecho Denise Denk y 200mts. libre Melisa Burgardt.

-Categoría 06/07: 100mts. libre Agustín Quiroga y 100mts. pecho Mateo Sucic.

✔️Natación PCD: Apphelanz Támara, Schwab Florencia, Figueroa Samira, Gómez Tatiana y Wilde Evelyn.-

➡️Cabe destacar, que luego de haber superado la etapa regional; la semana próxima –los días martes y miércoles- se desarrollará la etapa interregional de las disciplinas denominadas “deportes conjuntos”, en la ciudad de Bahía Blanca. De Coronel Suárez participarán:

✅Martes: sóftbol sub18 masculino, sub16 escolar, vóley sub15 libre y sub17 libre masculino y femenino; básquet sub17 escolar, fútsal sub 15 libre, fútsal sub15 femenino y fútsal sub16 masculino.

✅Miércoles: hockey sub14 masculino, sub14, sub16 y sub18 femenino. Fútbol 11 sub14 libre femenino y masculino, rugby sub14 y fútbol PCD.