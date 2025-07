FIN DE SEMANA, DE SEMIFINALES EN LA LIGA REGIONAL

Este domingo se disputan en cancha y ciudad neutral las semifinales del torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez en las divisiones Reserva y Primera masculino, ya que ante la imposibilidad de contar con campos de juego las semis del fútbol femenino fueron aplazadas por 7 días, disputándose el domingo 20.

Primera masculino

Club Sarmiento vs Unión de Tornquist, cancha San Martín de Carhué, 15 hs.

El Progreso vs Racing Club de Carhué, cancha Peñarol de Pigüé, 15 hs.

Reserva

Empleados de Comercio vs Puan Football, cancha San Martín de Carhué, 12.45 hs.

Deportivo Argentino y Unión Pigüé, cancha Deportivo Argentino, sábado 15 hs.

Primera femenino (domingo 20)

Independiente de San José vs Club Sarmiento

Automoto vs Empleados de Comercio

Inferiores, Fecha 16º

Por su parte el sábado será el turno de la decimosexta fecha de las divisiones inferiores, de acuerdo al siguiente programa:

Peñarol de Guaminí vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (7ª y 8ª)

Unión Pigüé vs. Empleados de Comercio (6ª y 8ª)

San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª y 8ª)

Peñarol de Pigüé vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

Blanco y Negro “Negro” vs. El Progreso (6ª y 8ª)

Unión de Tornquist vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento “Verde” (6ª, 7ª y 8ª)

Sportivo Belgrano de Espartillar vs. Atlético Huanguelén (6ª y 8ª)

Club Sarmiento vs. Deportivo Rivera (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro “Blanco” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

Deportivo Sarmiento “Rojo” vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club (8ª)

Independiente de San José vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª)