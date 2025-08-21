Feria Universitaria en CREUS: ✒️más de 15 instituciones educativas presentarán su oferta académica para el ciclo 2026

Organizada por el Área Joven y la Dirección Municipal de Educación, el próximo viernes 29 de agosto en el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) se llevará adelante una nueva edición de la Feria Universitaria, un espacio pensado para que los estudiantes del distrito conozcan de primera mano la amplia oferta educativa disponible para el ciclo lectivo 2026.

📍La jornada comenzará a las 9:00 horas, con palabras de bienvenida e inicio formal de la feria, para luego continuar con la presentación de la propuesta académica por parte de las universidades. Posteriormente, los alumnos podrán recorrer los stands de las más de 15 instituciones de altos estudios educativos locales, regionales y nacionales que participarán del evento.

🏫La feria está destinada a alumnos de 5°, 6° y 7° año del nivel Secundario, y de 3° año de CENS y FINES, con el objetivo de acercarles información y acompañarlos en la construcción de su futuro académico y profesional.

➡️Instituciones y Universidades participantes:

🔹ISFD y T N° 48

🔹ISFD y T N°160

🔹CEF N°70 (Carrera de Guardavidas)

🔹CREUS (Centro Regional Educativo Universitario Suarense)

🔹Universidad Nacional del Sur (UNS)

🔹Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

🔹Universidad de Buenos Aires (UBA – remoto)

🔹Universidad Siglo XXI

🔹Universidad Nacional del Centro (UNICEN)

🔹Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

🔹Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

🔹Centro de Formación Laboral N°401

🔹Instituto de Policía Juan Vucetich

🔹Universidad FASTA

🙌🙂De esta manera, Coronel Suárez reafirma su compromiso con la educación universitaria y el acceso a más y mejores oportunidades de formación, acompañando a los jóvenes en su decisión de seguir estudiando y proyectar un futuro con igualdad de posibilidades.