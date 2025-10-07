Este miércoles charla abierta con Gerardo Marchesini: Formar para el trabajo, educar para el futuro

El próximo miércoles 8 de octubre, a las 19 horas, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez, recibiremos al destacado docente Licenciado Gerardo Marchesini, quien fuera Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) durante la gestión del ministro Jaime Perczyk.

En esta charla abierta a la comunidad suarense y la región, Marchesini abordará:

La importancia de la Educación Técnico Profesional como motor de desarrollo del país.

La preocupación por la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional en el Presupuesto 2026, que garantizaba recursos específicos para equipamiento, infraestructura y formación docente en escuelas técnicas y agrarias.

Las consecuencias de la derogación del artículo 52 de la Ley N° 26.058 que daba origen a dicho Fondo.

Un encuentro para reflexionar, debatir y defender juntos el derecho a una educación técnica de calidad.