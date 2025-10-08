“Queremos que te cuides”
Con el propósito de promover la prevención y la detección temprana, el Servicio de Mamografía del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” lanza su 10ª Campaña Anual de Mamografías.
📅 Del lunes 20 al viernes 24 de octubre
👩🦰 Destinado a mujeres mayores de 40 años sin obra social
📍 Servicio de Radiología – Hospital Municipal de Coronel Suárez
👉 No es necesaria orden médica.
🔔 Turnos: se podrán coordinar a partir del lunes 13 de octubre en el mismo Servicio de Radiología.
¿Por qué es importante?
El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres y continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial.
La detección temprana es clave: cuanto antes se realice el diagnóstico, mayores son las posibilidades de un tratamiento exitoso.
📌 La evidencia lo demuestra: la detección precoz logra un alto porcentaje de éxito terapéutico.
Herramientas fundamentales de prevención
🔍 Autoexploración mamaria de manera regular.
🩻 Mamografía anual a partir de los 40 años (o antes en casos con antecedentes familiares o factores de riesgo, según indicación médica).
💗 Porque cuidarte es quererte, acercate a hacer tu control.
10ª Campaña Anual de Prevención del Cáncer de Mama
“Queremos que te cuides”
