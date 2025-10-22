ESTE 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DÉCIMA EDICIÓN DE LA “FULLSEN FEST”

Mucha expectativa en Pueblo San José y todo el distrito por el evento que se organiza con entrada libre y gratuita en la Avda Fundador Eduardo Casey de San José

La comisión organizadora que preside Diego Dome ha realizado un gran esfuerzo para lograr una variada propuesta de espectáculos, donde sobresalen las presencias de Diego y Antonio Rios.