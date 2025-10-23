Día de la Familia en el Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”

El sábado por la tarde se celebró el Día de la Familia en el Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”, compartiendo una hermosa jornada colmada de afecto, música y gratitud.

La directora de la institución, Lic. Marina Sauer, dedicó unas significativas palabras a las familias presentes, agradeciendo la confianza depositada en el equipo para el cuidado de sus seres queridos, y valorando el acompañamiento cotidiano que fortalece los lazos entre todos.

Asimismo, destacó la labor institucional de los distintos sectores que trabajan día a día por el bienestar de cada residente, reconociendo el compromiso y la dedicación de todo el personal.

🫶El agradecimiento se extendió también a la Cooperadora por su permanente apoyo y a Fabián y Silvina Díaz, quienes con su música y sus voces llenaron de alegría el festejo, reflejando el espíritu de esta gran familia que conforma el Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”.