Capacitación abierta a la comunidad.

El martes 31 de marzo se realizará en el Polideportivo del Club El Progreso una capacitación y charla informativa sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y las nuevas técnicas de RCP 🫀

🗣️ La actividad está dirigida a profesores, miembros de la comisión y vecinos de la comunidad interesados en aprender estas herramientas fundamentales para actuar ante una emergencia.

Una iniciativa impulsada junto a Proyecto Suárez Late 🤝

Los esperamos 17:30 hs para seguir sumando conocimientos que pueden salvar vidas